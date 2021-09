Najlepszy piłkarz Cracovii Pelle van Amersfoort: Chciałbym stale robić postępy

Gratulacje za występ i dwie bramki strzelone Bruk-Betowi Termalice Nieciecza. Obie zdobyte po strzałach głową. To pańska najsilniejsza strona?

Nie wiem, czy to jest moja najsilniejsza strona. Być może, bo trochę bramek w ten sposób strzeliłem. Ale to nie jest najważniejsze. Istotne jest to, by pomagać zespołowi. Gdy grasz jako „dziesiątka” to powinieneś strzelać i asystować. Na tym mi przede wszystkim zależy.

Start Cracovii w ten sezon nie był dobry. Mieliście tylko punkt po czterech meczach, nie wygrywaliście. Czuliście presję z tym związaną.

Tak, czuliśmy tę presję, ale muszę powiedzieć, że pierwszy mecz w sezonie, z Górnikiem Łęczna, powinniśmy wygrać. Byliśmy oczywiście niezadowoleni z meczów wyjazdowych w Poznaniu, Gdańsku. To były trudne mecze. W mojej opinii mogliśmy przegrać te spotkania, ale słyszeliśmy od wszystkich, że przegrywamy, mamy tylko punkt po czterech meczach. Mieliśmy do siebie zaufanie w zespole. I pokazaliśmy to w meczu z Jagiellonią, kiedy to wywalczyliśmy trzy punkty. I w kolejnym, w Niecieczy, zrobiliśmy to samo. Teraz będziemy patrzeć tylko w górę, a nie w dół tabeli.