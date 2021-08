Najmodniejsze fryzury dla krótkich włosów. Bob, baby bang i pixie cut królują podczas tegorocznego lata [ZDJĘCIA] oprac.: Anna Nowak

Za nami połowa wakacji. Jeśli o tej pory wahałaś się, czy zmienić fryzurę i odświeżyć swój look, to teraz jest na to najlepszy czas. Podczas tegorocznego lata królują przede wszystkim krótkie cięcia, które nie dość, że wyglądają naprawdę zjawiskowo, to w dodatku zapewniają ochłodę podczas upalnych dni. Do łask wracają takie fryzury i cięcia jak pixie cut, baby bangs czy ponadczasowy bob. Martwisz się, że będziesz wyglądać w krótkich włosach jak chłopczyca? Nic bardziej mylnego! Udowadniamy to w naszej galerii, gdzie przedstawiamy najlepsze pomysły i inspiracje na krótkie, letnie fryzury. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.