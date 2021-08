Najpiękniejsza muzyka filmowa w krakowskich plenerach. Festiwal Muzyki Filmowej powraca

- Festiwal Muzyki Filmowej jest wydarzeniem, który łączy kompozytorów, wielkie centra muzyki na całym świecie, akademie filmowe, inne festiwale - mówił Robert Piaskowski, dyrektor artystyczny Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. - Program FMF to w całości światowe premiery, które nigdzie nie zostały zagrane, przygotowywane w roku 2020 i 2021 przez solistów, aranżerów, kompozytorów, żeby to teraz zaprezentować. To kreatywna odpowiedź na czas pandemii.