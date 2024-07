"Najszybsza babcia świata" w upale dwukrotnie wbiegła na Górę Parkową! Barbara Prymakowska zachwyca formą na Europejskim Festiwalu Biegowym

Dla Barbary Prymakowskiej sezon biegowy trwa w pełni. "Najszybsza babcia świata" co chwilę startuje w zawodach nie tylko w kraju, ale także w Europie. Można spotkać ją również na ulicach Tarnowa. Zazwyczaj biega, ale też jeździ na rowerze czy rolkach, a w gorące dni korzysta z kąpielisk w regionie. Mimo że upały 80-latce nie są straszne, do niedzielnych (30 czerwca) zawodów w Krynicy-Zdroju odpowiednio się przygotowała.

- Już dwa dni wcześniej starałam się nawadniać, pijąc wodę ze szczyptą soli i cytryną. Start to był mój wybór, nikt mnie do niczego nie zmuszał. Widziałam, że będzie gorąco i na co mnie stać, ale starałam się nie przeholowywać– opowiada Barbara Prymakowska.