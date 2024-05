Najwyższa emerytura w Małopolsce. Kwota przyprawia o zawrót głowy! Wiemy, gdzie jest wypłacana

Jak podnieść emeryturę?

Jak wynika z danych ZUS, opóźniając przejście na emeryturę skracamy przewidywany czas jej wypłaty, dlatego świadczenie zdecydowanie wtedy wzrasta.

Z drugiej strony, w konsekwencji wprowadzonej w 1999 r. reformy emerytalnej, w systemie zdefiniowanej składki zaledwie jedna wpłata do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych pozwala otrzymać emeryturę. Jej wysokość będzie jednak proporcjonalna do naszego wkładu do systemu.