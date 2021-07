Nasza akcja #szczepiMygminy. Artur Kozioł, burmistrz Wieliczki: Aby propagować szczepienia dobry przykład musi wyjść od nas samych

23 miejsce w Małopolsce i 188 w kraju. Mimo, iż w gminie Wieliczka zaszczepionych jest blisko 48 proc. mieszkańców, w statystykach nie wypada ona najlepiej. Myśli Pan, że uda osiągnąć odporność populacyjną?

Statystyki są zawsze dla nas krzywdzące. Jesteśmy dużą gminą stąd też dopiero to miejsce w drugiej dziesiątce w skali województwa. Jeśli jednak popatrzymy na ilość wykonanych szczepień, to proszę zauważyć, że niewiele gmin może pochwalić się takimi wynikami. Ponad 31 tys. zrealizowanych szczepień z czego blisko 29 tys. mieszkańców ma już pełną ochronę przeciw COVID-19. Co ważne mieszkańcy naszej gminy wykazują się bardzo dużą odpowiedzialnością, bo nie mamy problemów z niezgłaszaniem się na przyjęcie drugiej dawki szczepionki. To pokazuje, jak bardzo Wieliczka jest obywatelską gminą. Wierzę więc, że uda nam się osiągnąć poziom odporności populacyjnej.