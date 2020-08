Nauczycielka z Łukowicy ma koronawirusa. Dyrektorzy chcą zdalnego nauczania

Nauczycielka, u której zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 potwierdzono w piątek, 28 sierpnia, pracuje w szkołach w Świdniku, Jastrzębiu, Jadamwoli oraz Łukowicy. W ostatnim czasie miała ona kontakt z innymi pedagogami, dlatego też kwarantanną objętych zostało około 30 osób pracujących we wspomnianych czterech placówkach oświatowych.

Dyrektorzy szkół wystąpili w piątek do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Limanowej z prośbą o możliwość rozpoczęcia roku szkolnego oraz prowadzenia zdalnego nauczania w pierwszym tygodniu nauki. We wtorek bowiem (1 września) w punkcie poboru drive thru mają zostać pobrane wymazy od pracowników szkół przebywających na kwarantannie. Wyniki testów mogą być znane już w czwartek i wówczas okaże się, czy jeszcze któryś z nauczycieli został zakażony. Od tych wyników zależy też dalsze funkcjonowanie szkół.