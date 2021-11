"Nędzarz i madame" - barwna opowieść o przemianie Adam Chmielowskiego w brata Alberta w kinach od 12 listopada

Postać Adama Chmielowskiego jest niezwykle barwna. Przyszedł on na świat w 1845 roku w rodzinie celnika carskiego. Podczas studiów w Puławach zaprzyjaźnił się z Maksymilianem Gierymskim i rozsmakował w malarstwie. Udział w powstaniu styczniowym przypłacił amputacją nogi. Po upadku zrywu niepodległościowego dał się poznać jako utalentowany artysta. Z chwilą namalowania obrazu Chrystusa, zatytułowanego „Ecce Homo”, doznał duchowej przemiany i wstąpił do zakonu franciszkanów przyjmując imię brata Alberta. Przez wiele lat zajmował się najuboższymi mieszkańcami Krakowa. Zmarł w 1916 roku na raka żołądka. W 1989 roku Jan Paweł II ogłosił go świętym.

- Losy Chmielowskiego zawierają ogromny potencjał inscenizacyjny i dramaturgiczny: posępne lasy powstańcze, barwne oraz rojne salony i teatry, zatęchłe podwórza bezdomnych, mistyczny klasztor, dojmujący zakład psychiatryczny oraz epicka przyroda - na tym tle film niesie uniwersalne przesłanie o wielkich walorach humanistycznych i etycznych, takich jak afirmacja wolności czy prometeizm – tłumaczy Witold Ludwig, reżyser.