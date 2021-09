"Nie dla dorożek!" Krakowskie Stowarzyszenie Obrony Zwierząt rusza z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą

Poniżej całe oświadczenie przygotowane przez KSOZ:

"Domagamy się, żeby do końca przyszłego roku z ulic Krakowa ostatecznie zniknęły dorożki konne! W tym celu członkowie naszego Stowarzyszenia, które już od 4 lat zabiega o wprowadzenie zakazu ruchu dorożek w mieście, powołali Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej i przygotowali projekt uchwały, jaki zostanie zgłoszony do Rady Miasta jako obywatelska inicjatywa uchwałodawcza. Aby tak się stało, musimy zebrać pod nim co najmniej 300 podpisów mieszkańców Krakowa.

Projekt uchwały zobowiązuje Prezydenta Miasta Jacka Majchrowskiego m.in. do wprowadzenia całkowitego zakazu wjazdu dorożek konnych na Rynek Główny oraz likwidacji postoju dorożek na Rynku, a jako ostateczny termin wprowadzenia postulowanych zmian wskazujemy 31 grudnia 2022 roku. Uważamy, że wykorzystywanie cierpienia koni w celach rozrywkowych to szkodliwy anachronizm, z którym należy wreszcie skończyć w przestrzeni publicznej naszego miasta. Oczekujemy tego zarówno ze względu na dobro koni, jak również bezpieczeństwo mieszkańców Krakowa i turystów.