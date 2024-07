Nie ma Strefy Czystego Transportu w Krakowie. Mieszkańcy rozliczają urząd z poniesionych na nią wydatków

We wniosku mieszkańcy zwrócili się do miasta z prośbą o wyjaśnienie, jakie skutki będzie mieć przesunięcie terminu wprowadzenia strefy w związku z umową jaką podpisała gmina z prywatną firmą na wykonanie i dostarczenie systemu, który miał obsługiwać Strefę Czystego Transportu.

Zgodnie z wcześniejszą propozycją od 1 lipca 2024 r. w Krakowie nie mogłyby jeździć auta około trzydziestoletnie, niespełniające norm Euro 1 (dla benzyny) i do Euro 2 (dla samochodów z silnikiem wysokoprężnym). Jeśli ktoś zmienił auto w ostatnim półroczu (po 1 marca 2023), pojazdy musiały spełniać nieco wyższe wymagania – Euro 3 dla benzyny i Euro 5 dla diesla.

Urzędnicy liczyli na to, że nowych przepisów nie trzeba będzie wprowadzać od 1 lipca 2024 r., bowiem 11 stycznia br. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie unieważnił uchwałę RMK dotyczącą ustanowienia SCT. Później okazało się, że wyrok WSA jest nieprawomocny, z uwagi na złożoną skargę kasacyjną do NSA, która wstrzymuje wykonanie wyroku WSA. Oznaczało to, że do czasu rozstrzygnięcia w NSA uchwała o SCT była ważna, a jej wymagania miały obowiązywać od 1 lipca br.