Nie siedź w domu, idź na wycieczkę - 17 lipca z PTTK do Czernichowa

Tegoroczny sezon akcji trwa od połowy maja, a zakończy się w październiku. W sumie jest to ponad 20 weekendowych wycieczek po nizinnych i górskich szlakach Małopolski. Prowadzą je licencjonowani przewodnicy turystyczni PTTK. Do transportu wykorzystywana jest komunikacja zbiorowa – autobusy i pociągi. Udział w akcji jest bezpłatny, uczestnicy pokrywają jedynie koszty transportu i biletów wstępu do zwiedzanych obiektów. Każdorazowo na miejscu zbiórki przewodnik sporządza listę uczestników wycieczki.

17 lipca do Czernichowa

Najbliższa wyprawa odbędzie się 17 lipca, a jej tytuł to „Historie lokalne – zaproszenie do Czernichowa”. Trasa liczy ok. 10 km, a jej punkty to:

Kamień

Sokola

Las Bojarowicza

Góra Chełm

Czernichów

Zbiórka na pętli autobusowej na Salwatorze (ul. Senatorska) o godz. 7.40. Powrót do Krakowa ok. godz. 17. W trosce o wspólne bezpieczeństwo chętni do udziału w wycieczkach są proszeni o wcześniejsze zgłoszenie: www.kologrodzkie.pl/formularz-zgloszeniowy.