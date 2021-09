Nie żyje krakowska dziennikarka Anna Szulc. Była laureatką nagrody Grand Press

- Jesteśmy tym wstrząśnięci, nie możemy sobie poradzić z tą straszliwą informacją. Bo Ania to było samo życie. Wielka energia, wieczny uśmiech i tysiące pytań, które musiała zaraz, natychmiast zadać. I tysiąc pomysłów, którymi musiała się podzielić, nie czekając ani chwili. Także pomysłów na teksty, które chciała napisać, do których już, teraz, chciała zbierać materiały - napisała we wspomnieniu o zmarłej Renata Kim, dziennikarka tygodnika "Newsweek", z którym również ostatnio publikowała Anna Szulc.

Informację o śmierci dziennikarki potwierdził w mediach społecznościowych jej mąż.

Anna Szulc w 2010 roku została laureatką nagrody Grand Press w kategorii reportaż, a w 2007 roku otrzymała Europejską Nagrodę Dziennikarską. Dwukrotnie została również wyróżniana przez Amnesty International. Była także autorką dwóch książek "Stacja Kraków" i "Krakowscy Czarodzieje".