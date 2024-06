Niedziela na Cracovii - Dzień Dziecka i Zlot Kolekcjonerów Pamiątek. ZDJĘCIA

Dzieci miały szerokie pole do popisu. Mogły oglądać trening Pasiastych Motyli, czyli nowej sekcji klubowej Akademii przeznaczonej dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Powstała ona w celu wyrównywania szans. Najmłodsi oglądali też występ pasiastych cheerleaderek.

Przyszło kilka tysięcy dzieci. Mogły bawić się na dmuchańcach, pojeździć na kucykach, brać udział w loterii fantowej, pobawić się w paintball. Były konkursy rysunkowe. Nad całością mieli pieczę animatorzy, wszystkich zabawiał iluzjonista. Była policja i straż pożarna, które stanowiły nie lada atrakcję la dzieci. Wodę, której można się było napić z beczkowozu zapewniły Miejskie Wodociągi, imprezę wspomagał też MPEC i weron.pl.

Nie mogło zabraknąć specjalnego tortu przygotowanego na tę okazję. Był występ Teatru Magii, loteria fantowa. Można było też wziąć udział w zwiedzaniu stadionu.

Festyn po raz kolejny zorganizował klub we współpracy ze Stowarzyszeniem Cracovia To My.

Na stadionie przy ul. Kałuży odbywał się również II Zlot kolekcjonerów pamiątek Cracovii. Wystawę można było zobaczyć w strefie mix zone oraz na sali konferencyjnej.