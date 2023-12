Nieoficjalnie: dyrektor Teatru Bagatela ma zostać wiceministrem kultury. Kto jeszcze w rządzie Donalda Tuska?

Najbardziej tajemniczy artysta street artu ma swoje muzeum w Krakowie. 150 prac Banksy`ego od 14 grudnia można będzie zobaczyć przy ul. Berka Joselewicza 21. To jedyne miejsce, gdzie w jednym miejscu…

Natomiast od stycznia 2018 r. do września 2019 r. był pełnomocnikiem dyrektora naczelnego Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie do spraw budowy Centrum Muzyki.

W latach 2006-2013 był kolejno pełnomocnikiem finansowym, skarbnikiem i sekretarzem generalnym Platformy Obywatelskiej. W 2014 r. został powołany na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które zajmował do listopada 2015 r.

Kto jeszcze zasiądzie w rządzie Donalda Tuska?

Przykładowo wicepremierem oraz ministrem obrony narodowej będzie urodzony w Krakowie Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. Z zawodu jest lekarzem. W trakcie pandemii COVID-19 udzielał się jako wolontariusz w Szpitalu Specjalistycznym im. Józefa Dietla w Krakowie.

Do objęcia stanowiska ministra kultury i dziedzictwa narodowego szykowany jest natomiast Bartłomiej Sienkiewicz, który w minionych wyborach parlamentarnych startował do Sejmu z pierwszego miejsca na liście Koalicji Obywatelskiej w Krakowie. Pochodzi z Kielc. Od 2013 do 2014 roku był ministrem spraw wewnętrznych i koordynatorem służb specjalnych.