Niepołomice. 500 dzieci nie pójdzie na lekcje do nowoczesnej szkoły, bo dach może grozić zawaleniem

W poniedziałek ok. 500 uczniów szkoły podstawowej w Niepołomicach nie pójdzie na lekcje, ponieważ burmistrz zamknął placówkę. To efekt ekspertyzy, która wykazała, że strop oddanej do użytkowania w 2017 r. szkoły może grozić zawaleniem. Rzeczoznawcy wskazują, że błąd popełniono na etapie projektowania placówki wybudowanej za ok. 22 mln zł. Pikanterii sprawie dodaje to, że burmistrz miasta i jego zastępca zostali w styczniu oskarżeni o przekroczenie uprawnień głównie na etapie wyboru autora koncepcji tej właśnie szkoły. Proces w tej sprawie trwa.