Niesamowita Sandecja zbiła lidera i jest już na podium!

Podopieczni trenera Dariusza Dudka po tym, jak przez trzy tygodnie musieli poddać się przymusowej pauzie (potyczki z Puszczą Niepołomice i Skrą Częstochowa zostały przełożone;; mecz z Puszczą już się odbył), zanotowali świetny powrót do ligowej rywalizacji. Sądeczanie najpierw rozprawili się z GKS 1962 Jastrzębie wygrywając 3:0. Następnie okazali się lepsi od Puszczy Niepołomice 2:1 i zwyciężyli w Kielcach 1:0. Ostatni z zespołów, lider pierwszoligowych zmagań prowadzony przez Dominika Nowaka, w tym sezonie jeszcze nie zaznał goryczy porażki, tak było przynajmniej do sobotniej potyczki z Sandecją.

Pierwszy taki zespół w sezonie

Miejscowi już od pierwszych minut chcieli dyktować warunki na boisku. Kielczanie często zapędzali się w pole karne gości, ale ci efektywnie się bronili. Pierwszy celny strzał na bramkę Sandecji padł po ok. 10 minutach gry, gdy szczęścia próbował młodzieżowiec Marcin Szpakowski, ale nie trafił czysto w piłkę, co ułatwiło zadanie bramkarzowi. W kolejnych minutach nie brakowało emocji. Najpierw Swietosław Dikow po dośrodkowaniu od kolegi, o centymetry minął się z piłką, następnie po rzucie rożnym piłkę przejął Damian Chmiel, odegrał do Tomasza Boczka, a ten wpakował ją między słupki, notując swoje pierwsze trafienie w tym sezonie.