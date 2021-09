„Pudzian” w Podegrodziu dał show. Litwin Mistrzem Polski [ZDJĘCIA]

W niedalekiej przeszłości „Pudzian” był m.in. ośmiokrotnym mistrzem Polski strongmanów, sześciokrotnym mistrzem Europy i pięciokrotnym mistrzem świata. Co ciekawe weteran tej dyscypliny, czego nie robił już od dawna, na zakończenie jednej z rywalizacji sam stanął do nieoficjalnej próby i… zaliczył najlepszy wynik ze startujących! Następnie, w przyjacielskim zakładzie, stanął w szranki z kryniczaninem Tomaszem Kowalem i ponownie był zwycięski.

– Robię co mogę, ale nie mogę się obrobić – śmiał się sympatyczny „Pudzian” na wezwanie do mikrofonu na zakończenie imprezy, gdy przerwano mu pozowanie do zdjęć i rozdawanie autografów.

Ostatecznie w zawodach rangi Międzynarodowych Mistrzostw Polski triumfował reprezentant Litwy Saris Jokumbaitis. Drugi był Łotysz Bidzis Zarnis, zaś trzeci Polak Grzegorz Szymański, który w jednej z konkurencji nabawił się uraz mięśnia.