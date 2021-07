Niezapomniane lata 90. Nie uwierzycie, że tak wyglądały małopolskie miasta. To inny świat! [ZDJĘCIA] (RED)

W ostatnich trzydziestu latach małopolskie miasta przeszły prawdziwą rewolucje i ewolucję. Trzy dekady wystarczyły, by niektóre miejsca zmieniły się nie do poznania. Wybraliśmy 90 zdjęć z lat 90. ubiegłego wieku, wykonanych w małopolskich miastach. Nie uwierzysz, że tak wyglądały! Przejdź do galerii zdjęć i zobacz!