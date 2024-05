NIK znów wydłużył termin składania ofert na dokończenie budowy stadionu Sandecji. Spłynęło wiele pytań

Firmy, które chcą podjąć się dokończenia zrealizowanej w około 85 proc. inwestycji na składanie swoich ofert mają czas do 11 czerwca do godz. 11.30. Jak na swojej stronie internetowej poinformowała spółka, wydłużenie treminu „wynika ze skierowanych do zamawiającego zapytań, które mają istotny charakter dla potencjalnych wykonawców”. Tym samym NIK zyskał więcej czasu na udzielenie odpowiedzi na przesłane zapytania, a potencjalni oferenci na przygotowanie swoich propozycji.

Mimo że miejska spółka wydłużyła termin składania ofert, to termin realizacji inwestycji, która zakłada nie tylko dokończenie obiektu stadionu ale również jego wyposażenie i zagospodarowanie terenów oraz otoczenia obiektu, pozostał taki sam. Zakończenie wszelkich robót i zgłoszenie gotowości odbiorowej ustalono na 27 grudnia tego roku. Z kolei termin uzyskania przez wykonawcę ostatecznego pozwolenia na użytkowanie obiektu i dopuszczenia stadionu do rozgrywek to do 30 dni od podpisania końcowego protokołu odbioru robót. To oznacza, że fizycznie ze stadionu piłkarze mogliby korzystać dopiero w 2025 roku.