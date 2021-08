Nowa miejska jednostka miała walczyć z efektami zmian klimatycznych. Wydała 40 mln zł, a Kraków i tak znalazł się pod wodą Piotr Ogórek Bartosz Dybała

KEGW w Krakowie ma się zajmować m.in. kwestiami związanymi z odwodnieniem i gospodarką wodami opadowymi w mieście Konrad Kozlowski/Polskapress

1 stycznia 2020 roku zaczęła działać nowa jednostka miejska Klimat-Energia-Gospodarka Wodna (KEGW), która odpowiada za szeroko rozumianą adaptację miasta do zmian klimatycznych oraz gospodarowanie m.in. wodami opadowymi. Dramatyczne skutki ostatnich burz i ulew, kiedy z domów m.in. w Starym Bieżanowie trzeba było ewakuować mieszkańców, pokazały, że Kraków na efekty zmian klimatycznych nie jest przygotowany. - Nie widać efektów działań KEGW - mówi radny PiS Włodzimierz Pietrus. Jednostka de facto cały czas się organizuje, przez 1,5 roku wydała 40 mln zł, ale namacalnych efektów, które chroniłyby krakowian przed podtopieniami, faktycznie nie widać. Mieszkańcy dostrzegają za to, jak KEGW nie radzi sobie chociażby z przetykaniem kratek ściekowych, co skutkuje zalanymi ulicami, torowiskami tramwajowymi oraz rondami itd.