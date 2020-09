Nowa Wieś. Wąż w domu. Mieszkańcy w panice. Strażacy w akcji

Do odszukania i schwytania gada, który wpełzł do jednego z domów w Nowej Wsi i bardzo wystraszył mieszkańców, natychmiast skierowani zostali druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w sąsiedniej miejscowości Łabowa.

Ich doświadczenie w takich akcjach pozwoliło szybko odnaleźć gada i schwytać go, tak żeby on nikomu nie zrobił krzywdy, a zarazem i by jemu krzywdy nie wyrządzić.

Wąż nie był jadowita żmiją lecz zaskrońcem, który nie jet groźny dla ludzi.

Po schwytaniu węża strażacy umieścili go w specjalnym pojemniku i wywieźli w miejsce odległe od zabudowań. Tam gad został wypuszczony na wolność.