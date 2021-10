Nowy most w Kurowie już przejezdny. Oficjalnie otwarto dla ruchu nową przeprawę na rzece Dunajec [ZDJĘCIA]

W poniedziałkowe popołudnie dla ruchu otwarto mierzący 603 metry długości ważny odcinek w ciągu DK 75. Ogromna budowla zastąpiła stary most z 1943 roku, który był wąski i mocno wyeksploatowany. W wielkim otwarciu obiektu uczestniczył minister Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury oraz sądeccy samorządowcy.

- Wybudowanie tego mostu to było arcytrudne zadanie inżynierskie. W końcu ten fragment sądeczanki stał się bardziej bezpieczny. Wcześniej było tutaj wiele wypadków drogowych i mamy nadzieję, że to wreszcie uda się to zmienić. To jest właśnie nasz cel - bezpieczne polskie drogi. Udała się ta inwestycja i jest świadectwem możliwości polskich inżynierów - mówi w czasie wydarzenia minister Adamczyk.