Nowy nabytek Cracovii Kamil Ogorzały jest szybki i waleczny

Kamil Ogorzały to trzeci zawodnik pozyskany przez Cracovię podczas letniego okienka transferowego. Zawodnik podpisał kontrakt na cztery lata. Jest lewym pomocnikiem, ma 20 lat i ostatnio reprezentował barwy Sandecji Nowy Sącz.

Ogorzały był podstawowym skrzydłowym Sandecji W trwającym jeszcze sezonie (Sandecja w niedzielę zagra ostatni mecz w rozgrywkach z Górnikiem Łęczna na wyjeździe) Ogorzały zagrał w 31 meczach, w których zdobył trzy bramki i zanotował dwie asysty. Przez całą swoją karierę piłkarską związany jest z rodzinnym Nowym Sączem i Sandecją. Z jednym wyjątkiem – w sezonie 2015/2016 grał w juniorach młodszych Wisły Kraków. Od dwóch lat występuje w pierwszym zespole Sandecji w pierwszej lidze. - Jest to wielkie wyróżnienie dla mnie, młodego chłopaka – stwierdził nowy zawodnik „Pasów” po podpisaniu kontraktu. - Dla każdego zawodnika, grającego na niższych szczeblach, marzeniem i celem jest zagranie w najwyższej klasie rozgrywkowej. Bardzo więc się cieszę. Do podpisania kontraktu skłoniła mnie wizja gry w ekstraklasie. Mam nadzieję, że udowodnię swoją wartość na boisku i zdobędę zaufanie trenera oraz kibiców. Będę się chciał skupić na początku na aklimatyzacji i dobrej postawie na treningach, by, powtarzam, zdobyć zaufanie trenera.

A jak będzie wyglądała gra, to czas pokaże. Ogorzały jest skrzydłowym, na tej pozycji grał w Nowym Sączu.

- Nominalną moją pozycją jest lewe bądź prawe skrzydło – przedstawia się nowy zawodnik. - To dla mnie optymalne miejsce na boisku i tam siebie widzę. Wiele o nim może powiedzieć kolega z zespołu, były zawodnik Cracovii, Adrian Danek.

- Grał na lewej pomocy, ja na prawej obronie więc nie było za wiele okazji do współpracy w meczu, ale mogę stwierdzić, że ma „ciąg” do przodu. Jest dobry w grze jeden na jednego i jest szybkim piłkarzem. Mam nadzieję, że w Cracovii się rozwinie, popracuje nad defensywą i może być naprawdę dobrym zawodnikiem – ocenia go Danek. - To zawodnik prawonożny, ale grał na lewej flance. Potrafi wykańczać akcje. Jest młody, a sporo grał u nas. Potrafi strzelać bramki, kilka razy zdołał się odnaleźć, w poprzednich sezonach też. Gra głową? Bardziej bazuje na swojej lepszej prawej nodze.

Rady Adriana Danka Danek wie, jakim wyzwaniem jest ekstraklasa. W końcu próbował zmierzyć się z nią będąc zawodnikiem „Pasów” w sezonie 2018/2019.

- Byłem w drużynie Sandecji, jak Kamil wchodził do niej, fajnie się rozwinął – przypomina Danek. - Mam nadzieję, że w Cracovii postawi kolejny krok i będzie grał w ekstraklasie. Przed transferem rozmawialiśmy. Radziłem mu, by mocno pracował na treningach, bo na to patrzy trener Probierz. Oby ominęły go kontuzje. Mocno trzymam za niego kciuki, bo trochę meczów razem rozegraliśmy. Ja nie miałem szczęścia. Doznałem kontuzji już w pierwszym meczu ligowym w Cracovii, a wcześniej wywalczyłem sobie pierwszy skład. Na treningach dawałem z siebie wszystko, nie mogę sobie niczego zarzucić. Cóż, nie udało mi się potem grać w „Pasach” i teraz trzeba o tym zapomnieć.

Współpraca Sandecji z Cracovią W ostatnich latach z Nowego Sącza do Cracovii oprócz Danka przychodzili też Filip Piszczek, Thiago, którzy są w drużynie do dziś. Z kolei Radosław Kanach był wypożyczony do Sandecji na jeden sezon. Wcześniej taką drogę przeszedł Mateusz Wdowiak. Dankowi kończy się umowa z Sandecją, na razie nie wiadomo, gdzie będzie w kolejnym sezonie.

"Studio Kadra" po meczu Polska - Islandia