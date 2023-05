Nowy Sącz. 26 śpiewaków z 8 krajów w kolejnym etapie XX Międzynarodowego Konkursu Sztuki Wokalnej im. Ady Sari

- Dziękuję wam, że przyjechaliście do Nowego Sącza, na Konkurs Ady Sari. Tych, którzy nie przeszli do drugiego etapu, zachęcam do rozmowy z jurorami. Jesteśmy specjalistami, ale każdy z nas czego innego oczekuje w muzyce i inaczej odbiera wykonania - mówiła Małgorzata Walewska, przewodnicząca jury, Dyrektor Artystyczna Konkursu. - Liczę, że fakt, iż nie przeszliście nie zniechęci was do dalszej pracy.