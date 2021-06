Nowy Sącz. Coraz bliżej rozpoczęcia budowy stadionu Sandecji. Jest wykonawca. To grupa Blackbird

Wiceprezydent Artur Bochenek, odpowiedzialny za miejskie inwestycje, nie ukrywa zadowolenia, że tym razem nie powtórzył się scenariusz z poprzedniej procedury przetargowej, kiedy to kolejne firmy zgłaszały swoje zastrzeżenia co do wyniku procedury przetargowej.

- Chcemy jak najszybciej podpisać umowę z grupą Blackbird tak, żeby jeszcze w czerwcu wykonawca mógł wbić pierwszą łopatę na placu budowy - mówi w rozmowie z "Gazetą Krakowską".

Czas odgrywa w tej kwestii niebagatelną rolę, ponieważ każdy mecz rozgrywany na wynajmowanym w Tychach boisku to spory wydatek dla klubu.

- Jest szansa, że jeśli wykonawca dołoży starań to w tym roku uda się skończyć nową płytę boiska - informuje wiceprezydent.

Przygotowanie murawy spełniającej wymagania pierwszej ligi niekoniecznie oznacza powrót piłkarzy do gry w rodzinnym mieście.