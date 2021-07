Nowy Sącz. Ekipa "Positive Ways" przekaże sporą sumę na dziecięce marzenia i leczenie. Wystarczy wypełnić wniosek [ZDJĘCIA] Joanna Mrozek

Na płycie sądeckiego rynku zagościli członkowie ekipy "Positiv Ways", grupy która zrzesza posiadaczy szybkich i ekskluzywnych samochodów. To co również ich łączy, to chęć pomagania potrzebującym. Kolejny raz pokazali, że mają ogromne serca i przekazali sześciocyfrową kwotę, aby spełniać marzenia dzieci i młodzieży. Do akcji dołączył prezydent Ludomir Handzel. Aby skorzystać z pomocy wystarczy wypełnić wniosek i przesłać go do poniedziałku (26 lipca). Po weryfikacji pieniądze trafią do najbardziej potrzebujących mieszkańców miasta.