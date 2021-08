Nowy Sącz. Kobieta chciała sprzedać meble na portalu ogłoszeniowym, a straciła sporo pieniędzy

Kilka dni temu do sądeckiej Policji zgłosiła się kobieta, która została oszukana przez kupującego.

- 43-latka wystawiła na sprzedaż komodę i toaletkę w internetowym serwisie ogłoszeniowym, po czym bardzo szybko otrzymała wiadomość od osoby zainteresowanej ofertą. Rzekomy kupujący przekonywał, że właśnie dokonuje wpłaty przez serwis i żeby otrzymać pieniądze, kobieta musi to potwierdzić klikając w link, który przesłał jej w wiadomości SMS

– informuje Aneta Izworska z Zespołu ds. Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sącz.

Po tym jak sądeczanka weszła na podlinkowaną stronę, wybrała ikonkę swojego banku i została przekierowana do jego fałszywej strony. W formularzu uzupełniła wszystkie swoje dane, w tym dotyczące karty płatniczej oraz hasło i login do bankowości mobilnej. Kiedy kody aktywacyjne nie zadziałały, a kontakt z oferentem nagle się urwał, kobieta zaczęła się niepokoić. Po zalogowaniu do banku okazało się, że padła ofiarą oszusta, który będąc w posiadaniu danych z fałszywego formularza, wypłacił z konta 2,7 tys. złotych w jednym z bankomatów w Warszawie.