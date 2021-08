Nowy Sącz. Kreacje kandydatek do tytułu Miss Polski 2021. Wśród projektantek Viola Piekut i Joanna Muzyk [ZDJĘCIA] Tatiana Biela

Konkurs Miss Polski to nie tylko okazja do podziwiania pięknych kobiet, ale także wspaniałych kreacji przygotowanych przez znane projektantki i projektantów mody dla kandydatek. W tym roku do ich grona dołączyła sądeczanka Joanna Muzyk, która stawia zarówno na eleganckie sukienki, jak i na luksusową odzież sportową. Swoimi projektami pochwaliła się także Viola Piekut, zaś kandydatki do korony Miss Polski 2021 nie ustępowały w niczym słynnym z wybiegów modelkom. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć prezentujących kreacje, które mogliśmy obejrzeć podczas gali w nowosądeckim amfiteatrze.