Nowy Sącz. Maffashion zakochana w Gabrieli Jurczak. Piękna sądeczanka robi karierę jako modelka w kampaniach dla Modivo i Eppram [ZDJĘCIA]

Gabriela Jurczak z Nowego Sącza robi karierę

Jest młoda i zdolna, przed obiektywem czuje się jak ryba w wodzie. Nie boi się wyzwań, ma w sobie "to coś" i potrafi oczarować innych. Gabriela Jurczak z Nowego Sącza jest modelką z kobiecymi kształtami. Oczarowała Maffashion, która zaprosiła ją do współpracy. Gabrysia występuje tam w ubraniach z najnowszej kolekcji, która pokazuje, że ubrania świetnie prezentują się na każdej kobiecie, niezależnie od rozmiaru.

"Dziękuje za taki odbiór naszej sesji @eppram_official z dziewczynami o piełniejszych kształtach #plussizefashion #curvygirl #plussizebeauty. Mamy w końcu tak piękne zdjęcia tak różnych dziewczyn! I mimo iż w naszej poprzedniej kampanii także skupiałyśmy się na różnorodności co do typów urody, sylwetek, a nawet wieku. To ta sesja jest mocno z naciskiem na jeden temat. Pamiętajcie duże jest piękne, a małemu tez nic nie brakuje - bądźmy dla siebie bardziej wyrozumiali i czasem spójrzmy na siebie mniej krytycznym okiem. Wystarczy, ze świat daje nam popalić" napisała Maffashion w mediach społecznościowych.