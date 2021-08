Nowy Sącz. Mieszkańcy skarżą się na godziny otwarcia basenów w mieście. Czy jest szansa na zmiany? Klaudia Kulak

Czy baseny w Nowym Sączu powinny być otwarte dłużej? Tego zdanie jest część mieszkańców Nowego Sącza. Mowa tutaj nie tylko o krytej pływali, która czynna jest do godziny 20, ale również o odkrytym basenie „nad Łubinką”, który do tej pory czynny był do 18.