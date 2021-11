Nowy Sącz. Opóźni się sprzedaż Miasteczka Multimedialnego? Spółka może złożyć zażalenie na wynik przetargu Redakcja

Może się opóźnić sprzedaż nowosądeckiego Miasteczka Multimedialnego. Choć w ostatnim, 13. już przetargu znalazł się kupiec na ten obiekt, spółka Miasteczko Multimedialne, czyli właściciel obiektu, wystąpiła o uzasadnienie decyzji o wyborze oferty nieznanego na razie inwestora. - Oznacza to, że prawdopodobnie zostanie złożone zażalenie, co może opóźnić sprzedaż obiektu co najmniej o dwa miesiące - mówi Witold Kadłuczka, syndyk masy upadłościowej.