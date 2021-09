Nowy Sącz. Pierwsza akcja szczepień przeciw COVID-19 dla uczniów w sądeckim ratuszu. Deklaracje cały czas spływają

- Prezydent Miasta Ludomir Handzel w pierwszej połowie sierpnia podjął decyzję o uruchomieniu wspólnego punktu szczepień dla wszystkich uczniów uczęszczających do nowosądeckich szkół - mówi nam Małgorzata Belska, dyrektor Wydziału Edukacji i Wychowania.

Deklaracje można wypełnić w formie elektronicznej poprzez e-dziennik lub pobrać w formie papierowej. Wypełnione trafiają do dyrektorów szkół, którzy następnie przekazują je do Wydziału Edukacji i Wychowania.

- Rozesłano do dyrektorów szkół ankiety, w których rodzic, opiekun prawny lub pełnoletni uczeń deklaruję chęć wzięcia udziału w szczepieniu. Deklaracje przekazywane są na bieżąco do podmiotu szczepiącego, który wysyła sms do zainteresowanego celem wskazania terminu szczepienia. W pierwszym tygodniu września zadeklarowało się ponad 70 uczniów - informuje Małgorzata Belska