Nowy Sącz. Pijany kierowca trafił prosto do więzienia. Miał 2,6 promila alkoholu i był poszukiwany do odbycia kary

Szczegóły zatrzymania przybliża Aneta Izworska z Zespołu ds. Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.

21 czerwca br., około godziny 19, na ulicy Kraszewskiego w Nowym Sączu dwóch dzielnicowych pełniących wspólnie służbę obchodową zwróciło uwagę na przejeżdżający tamtędy samochód marki volkswagen, którego styl jazdy wskazywał, że kierujący może być pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

- Policjanci natychmiast zatrzymali kierowcę do kontroli. Od mężczyzny wyczuwalna była silna woń alkoholu. Po wylegitymowaniu go i sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że sądeczanin jest poszukiwany w celu ustalenia miejsca pobytu i doprowadzenia go do zakładu karnego, gdzie miał odbywać karę. Ponadto samochód, którym się poruszał, od 2018 roku nie przechodził badań technicznych, nie jest ubezpieczony, a jego dowód rejestracyjny został zwrócony do organu wydającego. Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do sądeckiej komendy, gdzie przeprowadzono badanie jego trzeźwości. Okazało się, że mieszkaniec Nowego Sącza ma w organizmie aż 2,6 promila