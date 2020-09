Nowy Sącz. Pożar przy stadionie „Sandecji" na ul. Kilińskiego. Czy odbędzie się planowany mecz? [ZDJĘCIA]

Nowy Sącz pożar. Przy ul. Naściszowskiej zapalił się budynek gospodarczy

21 sierpnia około godz. 7.25 zastępy z JRG nr 1 w Nowym Sączu zostały zadysponowane do pożaru przy ul. Naściszowską. Na terenie prywatnej posesji doszło do pożaru komórki gospodarczej, przylegającej do innego pomieszczenia gospodarczego. W płonącym pomieszczeniu składowane były n...