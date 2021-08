Nowy Sącz. Prezydent chciał likwidacji oddziału dwujęzycznego w I LO? Przewodnicząca RM Iwona Mularczyk interweniuje: To stres dla uczniów!

> Tym samym w I LO może od 1 września funkcjonować 9 oddziałów klas pierwszych, stanowisko organu prowadzącego w tym zakresie nie uległo zmianie.”



Swoje „trzy grosze” dodaje Mariusz Smoleń, kierownik Referatu Komunikacji Społecznej w Urzędzie Miasta Nowego Sącza, zwracając się również do przewodniczącej Iwony Mularczyk.



– Nikt nie likwiduje żadnego oddziału, który został wcześniej zaplanowany. Wręcz przeciwnie, zaplanowano 8 oddziałów, a obecnie powstanie jeszcze dodatkowy ponad plan – przyznaje. – Ubolewam, że kolejny raz źródłem dezinformacji jest obecna przewodnicząca Rady Miasta Nowego Sącza, która w sposób całkowicie nieodpowiedzialny rozpowszechnia fałszywe informacje, jednocześnie w żaden sposób nie próbując dochodzić prawdy u źródła, co należy traktować jako wyraz złej woli – dodaje.



[polecane]21848365, 20331233, 21381157, 20544427, 21830959, 20478977[/polecane]

– Wysłałam odpowiednie pismo do dyrektora szkoły Pana Andrzeja Paduli. Jednocześnie rozmawiałam z Kuratorium Oświaty w Krakowie, które miało podjąć wszelkie działania w tej sprawie, by ten profil był jednak nadal kontynuowany – mówi nam Iwona Mularczyk.Kolejnym problemem był fakt, że wspomniane oddziały przeznaczone do likwidacji , zostały zaplanowane w procesie rekrutacji i w arkuszu organizacyjnym na rok szkolny 2021/22, który zbliża się wielkimi krokami. Zrekrutowano do nich 24 uczniów. I właśnie ta ilość kandydatów, zmniejszająca się w porównaniu z dniem rekrutacji do dnia dzisiejszego, miała być powodem takiej a nie innej decyzji prezydenta Ludomira Handzla. Potwierdził to w piśmie wystosowanym do radnej Mularczyk dyrektor I LO Andrzej Padula.– Dyrektor był zdziwiony tym, że o całej sprawie dowiedział się ode mnie. Dopiero później, organ prowadzący, czyli przedstawiciel miasta, przekazał mu tę informację telefonicznie. Do tej klasy zgłosiło się 24 chętnych uczniów. Takie działania na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki to tylko niepotrzebny stres dla tych młodych ludzi. Również sami rodzice zastanawiali się, czy taka sytuacja powinna mieć w ogóle miejsce – tłumaczy Iwona Mularczyk.W piątek 13 sierpnia miało dojść do spotkania wiceprezydent Nowego Sącza Magdaleny Majki z dyrektorem liceum i przedstawicielami kuratorium. Tak się jednak nie stało, ale sprawa mimo to została rozwiązana.- Małopolska Kurator Oświaty Barbara Nowak skorzystała z odpowiednich narzędzi nadzoru pedagogicznego w celu zapewnienia dzieciom miejsca w klasie zrekrutowanej zgodnie z przedstawioną ofertą. 13 sierpnia dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza w Nowym Sączu poinformował oficjalnym pismem Małopolskiego Kuratora Oświaty, że oddział 1g (tj. innowacyjny oddział dwujęzyczny matematyka – informatyka/historia sztuki) zostanie uruchomiony od 1 września. Ponadto w piśmie z 16 sierpnia Małopolska Kurator Oświaty uzyskała pisemne potwierdzenie od dyrektora, że wszyscy rodzice uczniów owej klasy zostali skutecznie powiadomieni o planowanym uruchomieniu oddziału – zaznacza w rozmowie z „Gazetą Krakowską” Ewa Durek, rzecznik prasowy Kuratorium Oświaty w Krakowie.A to już stanowisko wiceprezydent Nowego Sącza Magdaleny Majki:„W arkuszu organizacyjnym I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi, złożonym przez dyrektora i zatwierdzonym przez prezydenta w czerwcu, zaplanowane zostało 8 oddziałów klas pierwszych. Obecnie, nie konsultując tej decyzji z organem prowadzącym, dyrektor I LO podjął decyzję o otwarciu 10 oddziałów klas pierwszych. W piśmie przesłanym do dyrektora przypomniałam, że <