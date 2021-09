Nowy Sącz. Radni chcą wrócić do ratuszowej sali, ale nie wszyscy. „Korzystamy z możliwości, jaką nam daje ustawodawca”

- Każdy z nas codziennie spotyka się z ludźmi, czy to w pracy, szkole, sklepie, czy autobusie. Wróciliśmy do normalności. Jest jednak wyjątek. To sesje Rady Miasta Nowego Sącza nadal odbywają się w sposób zdalny. My, jako konstruktywna grupa radnych stojąca w opozycji do prezydium, apelujemy o zdrowy rozsądek i powrót do normalnej pracy – zaznacza radny Koalicji Nowosądeckiej Jakub Prokopowicz. Jego zdaniem obrady są źle prowadzone, bo m.in. często wyłącza się głos radnym spoza klubu PiS Wybieram Nowy Sącz. Stąd Koalicja Nowosądecka chce przedłożyć projekt uchwały-apelu o powrót do stacjonarnego obradowania.

Innego zdania jest Artur Czernecki, wiceprzewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza.

- To dobre rozwiązanie. Proszę zwrócić uwagę, że prawie zawsze jest stuprocentowa frekwencja na obradach, a radni mogli nawet łączyć się ostatnio z miejsc, gdzie spędzali wakacje. Korzystamy z możliwości jaką nam daje ustawodawca – chwali takie rozwiązanie radny Czernecki (PiS Wybieram Nowy Sącz).