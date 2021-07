Nowy Sącz. Trwa sprzątanie po powodzi i liczenie strat. Ul. Grabowa cała do wymiany [ZDJĘCIA]

W Nowym Sączu w niedzielne popołudnie (18 lipca) ulewny deszcz padał zaledwie pół godziny, co w dużej mierze utrudniło ruch uliczny, bo studzienki ściekowe nie nadążały z przyjmowaniem wody. Nikt się jednak nie spodziewał tego, co wydarzyło się po godzinie 16. W tym czasie większa ulewa przeszła nad pobliską Librantową w gminie Chełmiec, skąd swój początek bierze mały potok Naściszówka. W kilkanaście minut potok zmienił się w rwąca rzekę, która przelała się przez ulicę Barską i Grabową, szukając drogi do Łubinki.

- Byliśmy bardzo zaskoczeni, że potok przypłynął do nas i to w takim szybkim tempie. Wyszliśmy na pole i córka nagle krzyknęła: rzeka płynie Barską, ratujmy dom! Naściszówka zalała wcześniej domy przy ul. Barskiej, a po 10 minutach koło naszego domu było już jezioro o głębokości 80 centymetrów. Udało nam się uszczelnić drzwi do domu i garażu workami z piaskiem. Mieliśmy je w pogotowiu, bo dwa tygodnie temu też nas podtopiło po ulewie. Gdyby nie pomoc rodziny, to pewnie by nas zalało