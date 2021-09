Nowy Sącz. Udział w miejskich uroczystościach patriotycznych tylko dla wybranych? Wiceprzewodniczący rady miasta jest oburzony

- Radni, ani szkoły nie są zapraszane na żadne uroczystości. Nie biorą w nich udziały kombatanci, bo nikt ich nie zaprasza. Myślę, że jest im przykro, bo do tej pory jeśli tylko pozwalało im na to zdrowie uczestniczyli w tego typu wydarzeniach. Tych ludzi ubywa. Napisałem do prezydenta interpelację, bo tak nie może być. Możemy się różnić, ale tutaj chodzi o oddanie czci i pamięci bohaterom, którzy zginęli za naszą wolność - mówi Czernecki.