Nowy Sącz. Wyłoniono firmę, która wybuduje stadion dla Sandecji. Do trzech razy sztuka?

Kibice Sandecji lata czekają na nowy stadion. Ich drużyna w sezonie 2016/2017 zdobyła mistrzostwo I ligi, ale przyszły sezon (i jedyny) w najwyższej klasie rozgrywek przyszło im rozegrać na stadionie w Niecieczy. Blisko podpisania umowy na budowę ekstaraklasowego stadionu na ponad 8 tys. miejsc było pod koniec 2017 roku, ale ówczesny prezydent Ryszard Nowak unieważnił przetarg, w którym najkorzystniejsza oferta nie przekraczała 60 mln zł (planowano wydać 50 mln zł). I tak rok później obiekt na ponad 8 tys. miejsc był przedwyborczą obietnicą kandydatów w wyborach samorządowych. Taki m.in. stowarzyszeniu Kibiców Sandecji obiecał wybrany w 2018 roku kandydujący na prezydenta Ludomir Handzel. Po swoim poprzedniku Nowaku w ratuszu „odziedziczył” projekt stadionu (wersję na 8200 kibiców finalnie oceniono na 116 mln zł, więc projekt poprawiono na 4500 miejsc). Mimo że, że również zdecydowano się na mniejszą wersję stadionu (z opcja jego rozbudowy w przyszłości), to jednak kolejny przetarg odbył się w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

W drugiej połowie czerwca może ruszyć budowa stadionu przy ul. Kilińskiego 47 w Nowym Sączu. Warunek? Nikt z dwóch przegranych oferentów nie odwoła się od wyników przetargu (to ostatnio było bolączką władz miasta). Kwestia budowy stadionu dla zajmującej obecnie 9. Miejsce w Fortuna 1 Lidze Sandecji, jego pojemności i tego, kto to ma zrobić, było w ostatnim czasie jednym z najczęściej dyskutowanych tematów. I cóż dyskutuje się dalej.

- Projekt poszedł do kosza, a wraz z nim prawie 592 tys. zł jakie miasto zapłaciło wykonawcy w 2020 roku

W 2020 roku powołano spółkę Nowosądecka Infrastruktura Komunalna, której zadaniem jako inwestora, miała być budowa stadionu dla Sandecji oraz nowej siedziby urzędu miasta wraz z parkingiem. W pierwszym przetargu na projekt i budowę stadionu wpłynęło sześć ofert, ale po siedmiu miesiącach unieważniono wynik przetargu, bo odwołania do KIO wykluczyły dwóch najtańszych wykonawców.

- Dziesięć dni świętego spokoju i niewnoszenia odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej

Co teraz musi się wydarzyć, żeby prezydent i kibice odetchnęli z ulgą?

Władze miasta zapewniły, że stadion powstanie jak najszybciej, ale są procedury, których nie da się ominąć i tylko one opóźniają budowę obiektu. Ogłoszono kolejny przetarg.

– odpowiada „Gazecie Krakowskiej” Bochenek. Według specyfikacji przetargowej obiekt powinien być gotowy do odbioru (wraz z pozwoleniem na użytkowanie i dopuszczeniem do rozgrywek) najpóźniej 730 dni od podpisania umowy, czyli 2 lata.

W takim optymistycznym wariancie wykonawca mógłby rozpocząć prace już w drugiej połowie czerwca. Miasto ma podpisaną już umowę z instytucją finansującą i gwarantowane 90 mln zł na budowę stadionu oraz w drugim etapie także urzędu miasta. Mniej optymistyczne jest to, że procedurą pierwszego przetargu zainteresowało się Centralne Biuro Antykorupcyjne. Z informacji jaka dotarła do redakcji „GK”, wynika, że CBA „prowadzi czynności analityczno-informacyjne, między innymi weryfikację postępowania przetargowego. Czynności są w toku i dopiero po ich zakończeniu Biuro będzie mogło udzielić więcej informacji”. Gazecie udało się jednak dowiedzieć, że Biuro zainteresowane jest również faktem, że prezydent i urząd miasta zleca szereg usług za dziesiątki tysięcy złotych swojemu „szeregowemu” pracownikowi, a w zasadzie firmie do niego należącej.

„Czarny koń” przetargu

Wygrana spółka, czyli Grupa Blackbird, jest własnością nowosądeczanina Jana Kosa, właściciela Hotelu Ibis w Nowym Sączu, stacji BP, a wcześniej także właściciela i zarządcy Galerii Handlowej Gołąbkowice.

W sądeckich kuluarach mówi się, że „wygrała ta firma, która miała wygrać” i wytyka jej powiązania z „miastem”. Już w ubiegłym roku prezydent Ludomir Handzel chciał firmie Blackbird wydzierżawić część cmentarza komunalnego na os. Gołabkowice, aby ta wybudowała tam miejskie kolumbarium i zarządzała nim czas jakiś czas. Takie zadanie radni jednak ocenili jako mało opłacalne dla miasta i zaproponowali, aby własnymi siłami stworzyć takie miejsce.