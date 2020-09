Nowy Sącz. Zabił kolegę z pokoju, ale był częściowo niepoczytalny. Do sądu trafił akt oskarżenia w sprawie morderstwa w DPS

Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu zakończyła śledztwo w sprawie pobicia ze skutkiem śmiertelnym w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159 w Nowym Sączu. Do tragedii doszło w nocy 13 września 2019 roku. 51-letni pensjonariusz skatował swojego 47-letniego współlokatora. Już zaraz po zajściu został aresztowany i usłyszał zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym.

- Został przesłuchany i przyznał się do zarzucanego mu czynu - wyjaśniał wówczas w rozmowie z „Gazetą Krakowską” Jarosław Łukacz, prokurator rejonowy w Nowym Sączu. Pensjonariusz DPS-u, odpowiadając na pytania dotyczące okoliczności i przebiegu zdarzenia, zasłaniał się częściową niepamięcią. Wówczas Prokuratura Rejonowa postanowiła skierować do sądu wniosek o zastosowanie wobec 51-letniego podejrzanego tymczasowego aresztu. Sąd przychylił się do tej prośby, a mężczyzna kolejne trzy miesiące spędził w areszcie, a następnie został skierowany na badania psychiatryczne, gdzie zadaniem biegłych lekarzy było określenie stopnia poczytalności 51-latka w chwili ataku na drugiego pensjonariusza DPS-u.