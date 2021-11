Nowy Sącz. Zderzenie osobówek na ruchliwym skrzyżowaniu przy Lachu Stanisław Śmierciak

W samochodzie alfa romeo odpadło tylne koło, a volkswagen polo ma zmiażdżony przód. To rezultat zderzenia się tych pojazdów w Nowym Sączu, na bardzo ruchliwym skrzyżowaniu ul.Grodzkiej z Alejami Wolności i Al.Batorego. To przykre zdarzenie drogowe zaistniało około godz. 19 we wtorek, 2 listopada 2021 r.