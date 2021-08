Nowy Sącz. Zderzenie samochodów osobowych i motocykla na ul. Smolika. Poszkodowany motocyklista trafił do szpitala [ZDJĘCIA] Janusz Bobrek

13 sierpnia około godz. 14.20 w Nowym Sączu na ulicy Smolika doszło do wypadku, w którym uczestniczyły dwa samochody osobowe BMW i zaparkowana na parkingu toyota oraz motocykl honda. W zdarzeniu brało udział dwie osoby. Po przybyciu na miejsce służb ratunkowych podróżujący motocyklem leżał na chodniku. Na miejscu była karetka pogotowia ratunkowego. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, sprawdzeniu pojazdów pod kątem wycieków, odłączeniu klem akumulatora w motocyklu oraz udzieleniu pomocy w przeniesieniu poszkodowanego do karetki, która zabrała poszkodowanego z miejsca zdarzenia do szpitala.