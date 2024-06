Nowy sprzęt daje nowe możliwości. Pacjenci w NIO-PIB w Krakowie mogą już korzystać z nowego sprzętu do brachyterapii

- Wymiana sprzętu w Pracowni Brachyterapii jest jednym z etapów kompleksowej modernizacji krakowskiego oddziału NIO-PIB. Do tej pory zmodernizowany został rezonans magnetyczny, uruchomiono nową pracownię tomografii komposterowej, wymieniono mammograf, wymieniono 3 z czterech akceleratorów - to teleradioterapia, USG z biopsją fuzyjną do poradni urologicznej, jak również aparaty do znieczuleń ogólnych oraz wieżę endoskopową na blok operacyjne. Stałe doposażanie i modernizacja posiadanej infrastruktury umożliwia nam świadczenie usług medycznych dla pacjentów z chorobą nowotworową nie tylko na najwyższym poziomie, lecz również w sposób skoordynowany, co jest podstawą skuteczności i efektywności wielomodalnego leczenia onkologicznego - mówi prof. dr hab. med. Stanisław Kłęk, Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Lecznictwa.