Pracownicy i pacjenci Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie domagają się lepszej komunikacji. Powstała specjalna petycja

O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy Zarząd Transportu Publicznego.

- Po oddaniu punktu socjalnego, który będzie działał przy szpitalu, chcemy tam skierować linię nr 163. To owszem nie jest połączenie z centrum miasta, ale z Nową Hutą. Przypominam, że jakąkolwiek dodatkową linię chcielibyśmy tam skierować, to będzie ona jeździła kieszeniowo i jest to dla tej linii dodatkowa strata kilku minut. Co za tym idzie pasażerowie, którzy traktują komunikację miejską jako podróż do swojej pracy i szkoły, a następnie do domu - to dla nich są to dodatkowe stracone minuty. Zwróćmy uwagę, że gdy ktoś jedzie do szpitala, ponieważ wydarzyło się coś poważnego, to raczej nie robi tego autobusem. Z kolei, gdy ktoś ma planowaną wizytę w szpitalu to może dojechać liniami tramwajowymi 3, 9, 13 lub autobusowymi 133, 144, 153, 173, 224, 244, 274, 301, 304, 503 na skrzyżowanie Szpital-Prokocim i dalej przesiąść się w linię 125, 204 czy 513, gdzie łącznie z tego skrzyżowania w kierunku szpitala odjeżdża autobus co 7,5 minuty - wyjaśnia nam Sebastian Kowal, rzecznik prasowy ZTP.