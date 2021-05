Nowy Targ. Złodzieje staranowali wjazd do sklepu budowlanego. Próbowali okraść kantor

- Do zdarzenia doszło ok. godz. 3 w nocy. Nieznani sprawcy wjechali samochodem w drzwi wejściowe do marketu. Zniszczyli je i uderzyli w kantor – mówi Dorota Garbacz z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że sprawcom nie udało się zrabować pieniędzy. Złodzieje uciekli własnym samochodem z miejsca zdarzenia.

Policja działa na miejscu. Zabezpieczane są ślady, a także monitoring sklepu.

Kantor w Castoramie znajdował się w przedsionku sklepowym.

Dodatkowo rano straż pożarna dostała informacje o spalonym samochodzie w lesie w Zaskalu. Z nieoficjalnych informacji wiemy, że to toyota land cruiser. Na razie nie wiadomo, czy te sprawy się ze sobą łączą.