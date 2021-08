Nowy Wiśnicz. Miasto wybuduje kryty basen przy szkole, będzie to dokończenie inwestycji rozpoczętej w latach 90. XX w.

Zapowiedzi budowy krytego basenu przy Szkole Podstawowej im. Stanisława Lubomirskiego w Nowym Wiśniczu sięgają końcówki lat 90. XX wieku, gdy uruchomiono nowo wybudowaną szkołę przy ulicy Szkolnej. Obecne władze miasta i gminy Nowy Wiśnicz zdobyły dofinansowanie, które w znacznym stopniu ułatwi dokończenie budowy i uruchomienie pływalni.

- Obecnie posiadamy tylko basen odkryty, z którego mieszkańcy gminy i okolic mogą korzystać jedynie w okresie wakacyjnym. Dokończenie budowy krytej pływalni w Nowym Wiśniczu stworzy mieszkańcom możliwość korzystania z obiektu i uprawiania aktywnego sportu dla poprawy kondycji fizycznej, zdrowia czy dla samego relaksu. Pływalnia ma pełnić również funkcję edukacyjną przede wszystkim dla dzieci z terenu gminy i okolic - mówi Małgorzata Więckowska, burmistrz Nowego Wiśnicza.

Zakres inwestycji obejmuje dokończenie budowy pływalni w ramach istniejącej już betonowej konstrukcji niecki basenowej, zaplecza sanitarnego, instalacji hydraulicznej, elektrycznej i przepompowni wody. Istniejąca żelbetonowa niecka basenowa ma wymiar 25 m x 10 m, a jej głębokość wynosi od ok. 90 cm do ok. 180 cm.