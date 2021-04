Od 26 kwietnia zniesiona część obostrzeń. Dzieci z klas I-III wracają do szkół w systemie hybrydowym, otwarta branża beauty. Co jeszcze?

Niedziele handlowe 2021. Jedna z niewielu takich niedziel w roku. Gdzie zrobimy zakupy 25 kwietnia?

Niedziel handlowych w 2021 roku nie mamy zbyt wielu. Chyba każdy z nas przyzwyczaił się już do myśli, że niedziela to dzień bez zakupów - w końcu ustawa o zakazie handlu w niedzielę obowiązuje już od 2018 roku. Jednak najbliższa niedziela będzie wyjątkowa, bo - handlowa! Gdzie zrobimy zakupy i co będzie otwarte? Sprawdźcie.