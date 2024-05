Otwarcie nowego kompleksu gastronomicznego w Krakowie. Hala Maki z restauracjami, kawiarnią i barem

W sześciu restauracjach dania kuchni z całego świata

Poza restauracjami w Hali Maki znajduje się także kawiarnia ze specjalnie przygotowanymi mieszankami kaw BIO, bar z alkoholami z całego świata oraz specjalnie wydzielona strefa do pracy. - Dzięki temu nasz kompleks jest miejscem dosłownie dla wszystkich. Idealnym zarówno na rodzinny obiad, spotkania z przyjaciółmi przy kawie czy drinku, jak i spotkania biznesowe. W Hali Maki każdy będzie mógł po prostu spędzić czas tak, jak lubi – zaznacza Krzysztof Gaczorek.

Krakowianie już przetestowali Halę Maki na Ruczaju

Hala Maki oficjalnie otwarta zostanie w piątek 10 maja, ale mieszkańcy Krakowa mogli stołować się w tym miejscu już od końca kwietnia. - Zależy nam na tym, żeby to miejsce działało na najwyższym poziomie, a klienci czuli się tu w pełni komfortowo. Dlatego przez pierwsze dni sprawdzaliśmy, co jeszcze możemy dodać, zmienić i ulepszyć. Pierwsze opinie, które do nas docierały były bardzo pozytywne, więc mamy nadzieję, że Hala Maki spełni oczekiwania wszystkich gości – mówi Jakub Koźmiński, menedżer z KG Group, odpowiedzialny za otwarcie Hali Maki.

