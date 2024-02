Od wtorku rusza kampania edukacyjna "Robak". Uczniowie i nauczyciele zagrają w planszówkę współtworzoną przez prof. z UJ

„Robak” to oparta o epopeję Adama Mickiewicza, kooperacyjna gra planszowa dla 2-4 graczy, pozwalająca na własny sposób rozegrać tajną misję księdza Robaka. Grający będą konstruować subtelne intrygi, by doprowadzić do zgody między kłótliwymi mieszkańcami Soplicowa i w ten sposób urzeczywistnić wszystkie trzy zamiary Bernardyna: przygotował Litwę na przybycie wojsk Napoleona, pojednać zwaśnione rodziny Sopliców i Horeszków, a przy okazji zabezpieczyć przyszłość pana Tadeusza" - czytamy na stronie projektu.