Odpust ku czci św. Floriana w Krakowie. Abp Jędraszewski o patronie strażaków: Święty Florian wzorem jak żyć, jak myśleć, jak postępować

Nawiązując do wyprawy św. Pawła do Macedonii abp Marek Jędraszewski zwrócił uwagę na początki Europy, którą nazwał „szczególną syntezą” trzech rzeczywistości – rozumu, kojarzonego z grecką filozofią, rzymskiego prawa i religii chrześcijańskiej. Metropolita krakowski zaznaczył, że dialog między tymi trzema rzeczywistościami był trudny. Chrześcijaństwo podważało rzymskie prawo, którego sprawiedliwość była okrutna, bez miłosierdzia, a także pogańskie wierzenia, w tym boski kult cesarzy.

Arcybiskup zauważył, że pierwsze wieki były czasem zmagań o prawdę i obecność chrześcijaństwa w cesarstwie rzymskim, gdzie trwał konflikt między starym pogańskim światem a nowym, który głosiło chrześcijaństwo. W tym kontekście metropolita przywołał św. Floriana – dowódcę wojsk rzymskich, który podczas najkrwawszych prześladowań chrześcijan za czasów Dioklecjana został aresztowany wraz z 40 żołnierzami i przymuszony do złożenia ofiary bogom. Nie odstąpił od wiary, za co spotkało go biczowanie, szarpanie ciała żelaznymi hakami, a ostatecznie śmierć poprzez utopienie w rzece Enns. Kilka lat później cesarz Konstantyn Wielki ogłosił edykt mediolański, na mocy którego chrześcijanie mogli publicznie wyznawać swoją wiarę.